خرائط جوجل.. كيفية استخدام العرض الشامل

تعد خرائط جوجل واحدة من أفضل التطبيقات وأكثرها شيوعًا وهي مليئة ببعض الميزات الرائعة مثل التوجيه في الوقت الفعلي وتحديثات حركة المرور المباشرة والمزيد. فقط عندما تعتقد أن الخدمة لا يمكن أن تتحسن، تجد Google طرقًا جديدة ومثيرة للإعجاب لتحسين الخدمة ببعض الميزات الرائعة. إحدى هذه الميزات التي تمت إضافتها مؤخرًا إلى خرائط جوجل تسمى العرض الشامل.

هذه الميزة الخاصة، كما يوحي الاسم، تقدم عرضًا غامرًا للحصول على نظرة أفضل وأكثر تفصيلاً لموقع معين في خرائط جوجل.

أن تكون قادرًا على القيام بجولة افتراضية في موقع معين قد يسهل عليك فهم المكان الذي ستذهب إليه قبل السفر.

تستخدم الميزة، في حال كنت تتساءل، بشكل أساسي رؤية الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي لإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد. إنه ليس جاهزًا تمامًا لوقت الذروة حتى الآن، مما يعني أنه لا يمكنك الحصول على عرض شامل لكل مدينة أو موقع هناك. ومع ذلك، تقدم جوجل حاليًا عرضًا ثلاثي الأبعاد لبعض المواقع والمدن حول العالم، بما في ذلك لندن ولوس أنجلوس وطوكيو والمزيد.

لحسن الحظ، يمكنك استخدام هذه الميزة لعرض تلك المواقع المحددة، حتى لو لم تكن متوفرة في مدينتك. إليك الطريقة:



كيفية استخدام العرض الشامل لخرائط جوجل



افتح خرائط جوجل.

ابحث عن مدينة أو مسار أو نقطة اهتمام معينة (POI) يتوفر لها العرض الشامل.

انقر فوق رمز المعلم (قصر باكنجهام في هذه الحالة) وحدد بطاقة العرض الشامل أدناه.

ستقوم خرائط جوجل بعد ذلك بتحميل العرض الشامل لهذا الموقع المحدد لك، وبعد ذلك يمكنك التفاعل معه واستكشافه. يمكنك التكبير والتصغير والنقر نقرًا مزدوجًا لتحريك الخريطة والمزيد. ستعرض لك العديد من المواقع فقاعة مع رمز سهم دائري يمنحك عرضًا بزاوية 360 درجة لتلك المنطقة في التجوّل الافتراضي.

لكن الميزة المفضلة لدي في ميزة العرض الشامل، مع ذلك، هي شريط تمرير الوقت والطقس الذي يمكنك سحبه لتغيير الوقت من اليوم. ستحصل أيضًا على معاينة مباشرة للطقس، والتي أعتقد أنها رائعة جدًا. هنا، ألق نظرة:

ستتيح لك بعض المواقع أيضًا القيام بجولة في المنشأة من الداخل، على الرغم من أن قائمة الأماكن التي تقدم ذلك ضئيلة إلى حد ما في الوقت الحالي. عندما تجد موقعًا يقدم عرضًا غامرًا لمؤسسته من الداخل، ستحصل على زر يشبه عصا التحكم لمساعدتك في التنقل عبر المكان. إنه ليس شيئًا أوصي به شخصيًا للتحقق من الصور المتاحة للمكان في خرائط جوجل، ولكنها ميزة رائعة في حال كنت تريد حقًا التعرف على حجم مكان معين.

ميزة أنيقة لكنها محدودة

يتوفر العرض الشامل لخرائط جوجل على كل من Android و iOS، لذلك يجب أن تكون قادرًا على الحصول على جولة افتراضية بغض النظر عن النظام الأساسي الذي تستخدمه. إنه متاح فقط في تطبيق خرائط جوجل، لذلك لا تتوقع الحصول على عرض غامر لموقع ما على الويب. لقد جربت هذا على مجموعة من الهواتف، بما في ذلك Pixel 7 و Galaxy S23، وعملت بشكل جيد للغاية دون أي مشاكل. لا تزال Google في طور توسيع هذه الميزة إلى الكثير من الأماكن، لذلك أقترح عليك التحقق مرة أخرى في وقت لاحق عندما تضيف Google المزيد من المواقع إلى العرض الشامل.