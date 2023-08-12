ساديو ماني ردًا على أحد المشجعين:"محمد صلاح لا يمتلك كأس أفريقيا"

رد النجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي، على سؤال أحد المشجعين بتوجيه رسالة إلى زميله السابق، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

جاء السؤال في أعقاب تتويج النصر بالبطولة العربية للأندية على حساب الهلال، بهدفين لهدف، مساء اليوم السبت.

ورد ساديو ماني مبتسمًا على سؤال المشجع بأن محمد صلاح لا يمتلك كأس أمم أفريقيا، في إشارة أنه الأفضل كونه نجح في تتويج أسود التيرانجا باللقب القاري في النسخة الأخيرة.

وانضم ساديو ماني إلى صفوف النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، قادما من بايرن ميونخ الألماني.

وحصد النصر السعودي، البطولة العربية للأندية لأول مرة في تاريخه، ليضيف إلى خزائنه اللقب رقم 28 في تاريخه.