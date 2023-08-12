السوبر الألماني.. بايرن ميونخ يتأخر بثنائية أمام لايبزيج في الشوط الأول

يتأخر بايرن ميونخ بهدفين دون رد أمام لايبزيج بعد نهاية الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما في نهائي السوبر الألماني.

ثنائية لايبزيج جاءت بتوقيع داني ألمو في الدقيقة الثالثة مع بداية اللقاء والثاني جاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

ويتواجد هاري كين صفقة بايرن ميونخ على مقاعد البدلاء بعد ساعات قليلة من انضمامه إلى النادي البافاري قادما من توتنهام الإنجليزي.

ويستضيف ملعب "أليانز آرينا" مباراة نهائي كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونخ ولايبزيج، مساء اليوم السبت في العاشرة إلا الربع بتوقيت مصر والسعودية.

ويشارك بايرن ميونخ في السوبر الألماني بصفته بطل البوندسليجا في الموسم الماضي بعدما حسم اللقب في اللحظة الأخيرة على حساب بوروسيا دورتموند، بينما يشارك لايبزيج بصفته بطل كأس المانيا على حساب آينتراخت فرانكفورت بثنائية نظيفة.

يتصدر بايرن ميونخ قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالسوبر الألماني على مدار التاريخ بواقع 10 مرات متفوقا على بوروسيا دورتموند بأربعة ألقاب، في حين لم يحصد لايبزيج اللقب المحلي منذ صعوده إلى الدوري الألماني.

وتنطلق منافسات الدوري الألماني بعد السوبر المحلي، حيث سيقص بايرن ميونخ شريط الافتتاح يوم الجمعة المقبل بمواجهة فيردر بريمين في الجولة الافتتاحية بالبوندسليجا.