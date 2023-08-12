بعد البطولة العربية.. 34 لقبا في سجل كريستيانو رونالدو

أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجاز جديد إلى سجل ألقابه خلال مشواره الكروي الذي تخطى 20 عاما، ليصل إلى اللقب رقم 34.

وقاد كريستيانو رونالدو، النصر السعودي للتتويج بالبطولة العربية لأول مرة في تاريخ النادي، والأول للاعب مع فريقه الحالي.

وحصل كريستيانو رونالدو على جائزة هداف البطولة العربية للأندية بعدما سجل ستة أهداف مؤثرة منهم اثنين في المباراة النهائية.

وانضم كريستيانو رونالدو صاحب 37 عاما إلى صفوف النصر السعودي في انتقالات يناير الماضية في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونستعرض في السطور التالية الألقاب التي حققها كريستيانو رونالدو مع الأندية المختلفة خلال مشواره الكروي.