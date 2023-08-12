إزالة التعدي على الأراضي الزراعية في بني قرة بالقوصية

أصدر اللواء محمد عزت عبد الهادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، توجيهات بإزالة أي تعدي ومخالفات بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومكافحة التعدي عليها

وتنفيذًا لهذه التوجيهات، قامت الوحدة المحلية بقرية بني قرة، بقيادة رباح حمدي الميري، بإزالة تعدي على أرض زراعية في حوض كحيلة البحري، وتمثل هذا التعدي في إقامة سور بالبلوك الأبيض على مساحة تصل إلى 12 سهم.

وأكد اللواء محمد عزت، على أهمية متابعة مستمرة وتشديد الرقابة من قبل رؤساء الوحدات المحلية، بهدف التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية ومنع التآكل والتبوير، فالأراضي الزراعية تعد أحد أهم الموارد الطبيعية التي يجب الحفاظ عليها والاستفادة منها بشكل مستدام، لتعزيز قطاع الزراعة وتوفير الموارد الغذائية للمجتمع.

وأشار اللواء محمد عزت، إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية المركز والمدينة للحفاظ على الأراضي الزراعية، وتشجيع المزارعين على زراعتها بطرق مستدامة وفائقة الكفاءة.

وقدم الشكر لجميع القائمين على تنفيذ هذه الحملة بالشكل المطلوب والمحافظة على سلامة وخصوصية الأراضي الزراعية.

وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من سلسلة من الحملات المستمرة التي تهدف إلى ضمان تنظيم البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. وتلك الجهود من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة القوصية، وتعزيز التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.

إزالة تعدي على أرض زراعية من اجود الاراضي في بني قرة بالقوصية

إزالة تعدي على أرض زراعية من اجود الاراضي في بني قرة بالقوصية

إزالة تعدي على أرض زراعية من اجود الاراضي في بني قرة بالقوصية