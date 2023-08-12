تدهور صحة أمير الكويت.. الديوان الأميري يكشف الحقيقة

نفى "الديوان الأميري الكويتي"، الأخبار التي تم تناقلها عن تعرض أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح لعارض صحي طارئ، مُؤكدًا أنه "بخير ولله الحمد والمنة ويتمتع بصحة طيبة"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم السبت.

العارض الصحي الطارئ:

وجاء بيان الديوان الأميري الكويتي ردًا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول العارض الصحي الطارئ، ودخول أمير البلاد على إثره المستشفى، وأكد أنه لا صحة إطلاقًا لمثل هذه الأخبار الكاذبة.

وأكد الديوان ضرورة توخّي الدقّة في ما يتم تداوله، أو نشره من أخبار غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية، "سائلًا المولى تعالى أن يديم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه موفور الصحة والعافية وأن يحفظ سموه من كل مكروه".

من ناحية أخرى، حذرت الكويت مواطنيها من قيام عصابة "مجهولي الهوية" يدعون تمثيلهم للقسم القنصلي بسفارتها في الولايات المتحدة، ويطالبون بدفع مبالغ مالية مقابل تسجيل طلبة في جامعات أمريكية.

وقالت السفارة الكويتية في واشنطن، إن مجموعة "من الأفراد مجهولي الهوية تقوم بالادعاء بأنهم يمثلون القسم القنصلي، ويطالبون بدفع مبالغ مالية لوزارة التعليم العالي الأمريكية، لتسجيل الطلبة في الجامعات الأمريكية، أو تصديق الشهادات وغيرها من الأمور التعليمية".

ووفق صحيفة "الراي" المحلية، فقد أكدت السفارة أنها "لا تقوم أبدًا بالتواصل مع المواطنين سواء عن طريق الاتصال أو الرسائل الإلكترونية، لطلب مبالغ مالية منهم بأي شكل من الأشكال".

ودعت مواطنيها إلى "توخي الحيطة والحذر في تعاملهم مع هذه الاتصالات والرسائل الإلكترونية"، داعية إلى إبلاغها وعدم التجاوب، ودفع المبالغ، أو مشاركة أي معلومات، أو أوراق رسمية "في حال تلقيهم مثل هذه الاتصالات والرسائل".

من الجدير ذكره، أن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في أمريكا بلغ نحو 14 ألف طالب، معظمهم في البكالوريس.