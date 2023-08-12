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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة قتل صديقه في منشأة ناصر

بوابة الوفد الإلكترونية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة ، لعاطل،بالسجن 10 سنوات،   بتهمة قتل صديقه لخلافات مادية بينهما في منشأة ناصر.

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السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة قتل صديقه لخلافات مادية  في منشأة ناصر

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا بمشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من “طرف أول  وصديقه طرف ثان جميعهم مقيمون بدائرة القسم”،  بسبب مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية بينهما تطورت الي مشاجرة تعدى كلٌ منهما على الآخر، وقام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض في رقبته فاسقطه قتيلا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته سلاح ابيض مطواة المستخدمة في ارتكاب الجريمة

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري خرطوش بدائرة قسم شرطة المطرية.

تعود تفاصيل القضية رقم 18233لسنة 2022 عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الايس وسلاح ناري خرطوش.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وجرى إحالة إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها السابق.

 

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