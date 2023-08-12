العامة للاستثمار: خوف المواطن من بيع بعض الأسهم بالشركات "ليس في محله"

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن خوف المواطن من بيع بعض الأسهم في شركات ملك للدولة المصرية ليس في محله.

الشركات المملوكة للدولة



وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الدولة تبيع نسب صغيرة بين 20 لـ30% من أسهم الشركات، وهذه النسب لا تستدعي انزعاج الناس.



وتابع: "مشروع زي تداول الحاويات دائما شركات خاصة هي التي تعمله، ومصر لسنوات طويلة كانت تسيطر الحكومة على هذا النشاط، والسؤال لماذا المستثمر لا يعمل في هذا النشط، ويتوسع ونشجعه، وفي النهاية الدولة هتستفيد، والمواطن لازم يطمن لأن مفيش ميناء ممكن يتباع طبقا للدستور والقانون، وممكن فقط التعاقد يكون على إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ، وتلك الاتفاقيات موجودة في كل العالم".



ولفت إلى أن فرص الاستثمار كبيرة في مصر، وعلى الحكومة فقط أن تُحسن من الإجراءات، وأن تكون سريعة، لأن التنافسية في العالم واضحة للجميع.



وتابع: "ثقافة الاستثمار في حاجة إلى التقوية بشكل أكبر، ولازم المواطن يعرف أن المستثمر ياتي لفتح بيوت وليس للنصب على الحكومة أو يتاجر في المخدرات أو الآثار".