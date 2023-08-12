شاهد.. مراسم تتويج النصر بالبطولة العربية واحتفالات اللاعبين

توج فريق النصر السعودي بلقب البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان للأندية العربية " بعد الفوز على الهلال بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم في نهائي البطولة.

وفاز النصر على الهلال بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، بنهائي البطولة، سجل رونالدو هدفي النصر بينما سجل ميشيل هدف الهلال الوحيد.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد العويس

الدفاع: الشهراني – علي البليهي - كوليبالي - سعود

الوسط: نيفيز – محمد كنو - سالم - سافيتش - ميشيل

الهجوم: مالكوم

بينما بدأ النصر اللقاء بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: العقيدي

الدفاع: تيليس - العمري - لاجامي - الغنام

الوسط: الخيبري - بروزوفيتش - فوفانا

الهجوم: ماني - رونالدو – تاليسكا

وحرص لاعبو النصر على الاحتفال مع الجماهير بالبطولة وتوجيه الاعتذار لهم بسبب ابتعادهم عن منصات التتويج خلال الفترة الأخيرة، كما قام رونالدو بالاحتفال والرقص مع جماهير النصر عقب اللقاء.

شاهد تتويج النصر بالبطولة العربية