تعرض شخصان للإصابة في حادث انقلاب سيارة نقل أمام كوبري فارس بكوم امبو في أسوان، وتوالت النيابة التحقيق.

إصابة شخصين في أنقلاب سيارة نقل بأسوان .



كانت البداية بتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل عند نزلة كوبري فارس بكوم أمبو، ما أسفر عن إصابة شخصين، وجرى نقلهما إلى مستشفى كوم امبو لتلقى العلاج اللازم.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

إصابة شخصين في أنقلاب سيارة بالاقليمي

وفي واقعة أخري ، أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الإقليمي القادم من مدينة 15 مايو إتجاه مدينة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

طالبة تنهي حياتها بالقفز من الطابق الخامس بالمطرية.

وفي القاهرة ،أقدمت طالبة على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الخامس لحصولها على 51 % في نتيجة امتحانات الثانوية العامة وعدم قدرتها على الالتحاق بالكلية التي ترغب فيها.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود جثة بأحد شوارع منطقة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة فتاة مصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات أن الفتاة عمرها 16 سنة، طالبة ثانوية وبعد ظهور النتيجة تبين حصولها على مجموع 51 % فانتابتها حالة نفسية سيئة منذ حينها لعدم قدرتها على الالتحاق بالكلية التي كانت تريدها، فقامت بإلقاء نفسها من الطابق الخامس.

وتم نقل الجثة للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان، كما يقوم رجال المباحث بالاستماع لأقوال والدتها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.