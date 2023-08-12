فرنسا تتضامن وتُعزي أسر ضحايا حرائق هاواي الأمريكية

أعربت "فرنسا"، عن خالص تعازيها لأسر ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية، والتي أودت بحياة 80 شخصا على الأقل، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم، إن باريس "تعرب عن تعازيها لأسر وأقارب الضحايا وتعرب عن تضامنها الكامل مع حاكم ولاية هاواي جوش جرين وسكان جزيرة ماوي بالولاية التي دمرتها الحرائق والتي تستمر فيها عمليات الاجلاء".

إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية

ووفقًا لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية، أدت هذه الحرائق إلى تدمير وتضرر نحو 2207 مبنى، معظمها سكنية.

تأتي هذه الحرائق المدمرة في منتصف فصل الصيف الذي شهد سلسلة من الظواهر الطبيعية القاسية في العالم أجمع من بينها موجة الحر الشديد في جنوب الولايات المتحدة، وهي ظواهر مرتبطة بالاحترار العالمي وفقا للخبراء، وانتشرت بشكل أكبر لأن الأمطار في جزيرة ماوي أقل من المعتاد هذا العام. ويعاني الجزء الغربي من الجزيرة حاليا من جفاف شديد إلى معتدل، وفقا لمرصد الجفاف الأمريكي.

وارتفعت حصيلة الحريق الذي أتى في شكل شبه كامل على بلدة سياحية في جزيرة ماوي الأمريكية إلى 80 قتيلا، وفق ما افادت السلطات المحلية السبت. وأكدت مقاطعة ماوي - في تعداد جديد - أن "عدد القتلى 80"، موضحة أنه تم إجلاء نحو 1418 شخصا إلى ملاجئ.