غدا.. محاكمة صاحب كلب عقر مواطنا في مشاجرة بالأميرية

تستكمل محكمة جنايات الأميرية، غدًا الأحد، محاكمة صاحب كلب، بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب "شرس" أطلقه المتهم في مشاجرة مع جيرانه، ما تسبب في إصابة شخص كان يمر في المكان بالصدفة وعقره "الكلب" في منطقة حساسة.

بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب في إصابة شخصين أحدهما في حالة خطرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة بالمكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

في سياق آخر، تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدًا الأحد، أولى جلسات محاكمة متهم بالتخلص من شخص بسبب خلافات بينهما على خلفية الارتباط بفتاة.

وكان أمر الإحالة الصادر ضد المتهم كشف أنه خلال أبريل 2023 بدائرة قسم شرطة السلام نشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، بسبب خلافهما حول الارتباط بفتاة، حيث تربص بالمجني عليه وما أن رآه حتى طعنه طعنة نافذة بسكين في البطن والصدر فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة ومتوفي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبيَّن حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفي متأثرًا بإصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدي على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.