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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد.. "خناقة شوارع" بين تاليسكا وعلي البليهي بعد مباراة الهلال والنصر

مشاجرة البليهي وتاليسكا
مشاجرة البليهي وتاليسكا

شهدت مباراة الهلال والنصر التي أقيمت اليوم في نهائي البطولة العربية للأندية كأس الملك محمد بن سلمان "خناقة شوارع" بين النجم البرازيلي تاليسكا و النجم الدولي السعودي علي البليهي.

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النصر يحقق البطولة العربية للمرة الأولى بعد فوز درامي على الهلال

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شاهد..احتفال رونالدو ولاعبي النصر مع الجماهير بعد التتويج بالبطولة العربية

وحقق النصر الفوز على الهلال بنتيجة 2-1 سجل الثنائية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليقود الفريق لتحقيق لقب البطولة العربية مع مباراة مثيرة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

ورصدت عدسات الكاميرات تاليسكا لاعب النصر الذي توجه عقب المباراة لحمل علم النصر وتوجه إلى منتصف الملعب لغرسة قبل أن يصطدم بمدافع الهلال علي البليهي الذي حاول منعه بالقوة.

ووقع شجار عنيف بين اللاعبين قبل أن يتدخل اللاعبين والأجهزة الإدارة والفنية لاحتواء الموقف وإنهاء الأزمة بين اللاعبين.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد العويس

الدفاع: الشهراني – علي البليهي - كوليبالي - سعود

الوسط: نيفيز – محمد كنو - سالم - سافيتش - ميشيل

الهجوم: مالكوم

بينما بدأ النصر اللقاء بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: العقيدي

الدفاع: تيليس - العمري - لاجامي - الغنام

الوسط: الخيبري - بروزوفيتش - فوفانا

الهجوم: ماني - رونالدو – تاليسكا