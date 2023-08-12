إصابة شخصين في انقلاب سيارة أعلي الطريق الإقليمي

تعرض شخصان للإصابة ،في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ،وتوالت النيابة التحقيق.

إصابة شخصين في أنقلاب سيارة أعلي الطريق الإقليمى



وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الإقليمي القادم من مدينة 15 مايو إتجاه مدينة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي اختلت عجلة القيادة بيد السائق ،مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى

وقد تحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما كشف مصدر أمني، تفاصيل اندلاع حريق هائل أعلي عقار بالسيدة زينب ،وقال المصدر ان الحريق نشب فى غيه حمام، مكونه من ثلاث طوابق وتكثف قوات الحماية المدنية ،من جهودها للسيطرة على الحريق.

وقد شهدت منطقة السيدة زينب، حريق هائل أعلي عقار بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفورانتقلت قوات الحماية المدنية والتى اسرعت الى مكان الحريق.

تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في غيه حمام مكونه من ثلاث طوابق ، وعلى الفور، انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ و بالمعاينة تبينت احتراق غيه حمام مكونه من ثلاث طوابق.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، و تجري عمليات التبريد تحسبًا لاندلاع الحريق مرة أخرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.