مصور يلتقط صورًا مذهلة لمجرة درب التبانة بأكملها

لطالما أراد المصور الفلكي أندرو مكارثي الحصول على لقطة لمجرة درب التبانة بأكملها، لكن العيش في أريزونا يجعل ذلك مستحيلًا.

يمنع التلوث الضوئي إلى جانب موقع خط العرض Arizonian مكارتي من الحصول على اللقطة التي يريدها. لتصحيح ذلك، التقط المصور الجريء عدة رحلات جوية دولية للوصول إلى جزيرة صغيرة في جزر المالديف - أرخبيل في المحيط الهندي.

مجرة درب التبانة

من هذا الموقع بالقرب من خط الاستواء، حصل مكارثي أخيرًا على الصورة المذهلة التي كان يبحث عنها - عرض تفصيلي خالي من العوائق لكامل مجرة درب التبانة.

يشرح مكارثي لسوء الحظ أن العيش في أحد الضواحي يمنع الصور عالية الجودة لمجرة درب التبانة، والتي تحتاج إلى سماء مظلمة من أجلها.

مجرة درب التبانة

قال: "عند خط العرض الخاص بي هنا في الولايات المتحدة، يؤدي انتفاخ انحناء الأرض إلى حجب الكثير من مجرة درب التبانة، هناك جزء جنوبي كامل لا يمكن رؤيته، كان التقاط ذلك جزءًا كبيرًا من هدفي بهذه الصورة".

للوصول إلى الموقع المطلوب، استقل مكارثي عدة طائرات، بما في ذلك طائرة مائية وقارب صغير، للوصول إلى وجهته.

أضاف: "قمت بتعبئة نسخة مضغوطة من أجهزتي الكبيرة في المنزل للقيام بذلك، كنت أرغب في التقاط صورة لا هوادة فيها في التفاصيل، لذلك أحضرت كاميرات تصوير فلكي وعدسات وأجهزة تعقب مصممة خصيصًا تسمح لي بتصويرها بتفاصيل أكثر بكثير مما كان ممكنًا بطريقة أخرى".



بمجرد وصوله إلى الموقع، أمضى مكارثي أسبوعين تحت النجوم يلتقط آلاف الصور لمجرة درب التبانة.

يقول: "غطت عدسة الكاميرا التي استخدمتها جزءًا صغيرًا فقط من مجرة درب التبانة، لذلك اضطررت إلى التقاط الصورة في العديد من اللوحات لإنشاء الصورة النهائية".

تابع: "كان هذا ضروريًا لإنتاج التفاصيل التي أردتها ولتجنب التشويه الذي يأتي عادةً من استخدام العدسات ذات الزاوية الواسعة.



تم اختبار مكارثي خلال أسبوعين مع سوء الأحوال الجوية والغيوم التي أعاقت جهوده، لكن المصور يقول إن الصورة النهائية فاقت كل التوقعات.

قال: “على مدار تاريخ البشرية، تمكن البشر من البحث في مجرتنا الأصلية، من تأمل النجوم، طورنا الدين والملاحة والفنون”.

أضاف: "الكثير مما نحن عليه اليوم يمكن أن يُنسب إلى أذهان المفكرين القدامى الذين يفكرون في مكاننا تحت السماء المرصعة بالنجوم.

تابع: "بينما حسّنت الحضارة حياتنا بطرق لا حد لها، فقدنا منظورنا، لقد اتخذ التلوث الضوئي هذا المنظور من 60٪ من الأوروبيين و80٪ من الأمريكيين، مما حرمنا من أي رؤى يمكن أن تكون لدينا من التحديق في دوامات لا متناهية من ضوء النجوم.

قال أيضًا: "هدفي هو أن تلهم صوري الناس بالطريقة التي ألهمت بها أسلافنا، حتى نتمكن من استعادة بعض ما فقدناه".