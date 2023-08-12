ربي يخليكم لي.. صابر الرباعي يشكر جمهوره بعد حفله فى قرطاج

أبدي المطرب صابر الرباعي، سعادته بإحياءه حفلًا ضخمًا أمس فى مهرجان قرطاج بتونس.

حيث شارك صابر الرباعي جمهوره مجموعة صور من كواليس الحفل وعلق عليها قائلا: “مثل كل سنه ليلة لا تنسى مع الجمهور التونسي الاستثنائي حضوره الكثيف البارح في مهرجان قرطاج فرحني وأسعدني، ربي يخليكم لي”.

وكان أبدي الفنان صابر الرباعي، سعادته البالغة بعد نجاح حفله، الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان جرش، المقام في المملكة الأردنية الهاشمية.

حيث شارك صابر الرباعي جمهوره مجموعة من الصور عبر حسابه على إنستجرام، من حفله الغنائي بمهرجان جرش، وعلق عليها قائلا: “ليلة مع الجمهور الأردني الحبيب.. أشكركم على الطاقة والحماس اللي شفتها والي مليون لقاء”.

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن برومو اغنية الفنان صابر الرباعي، الجديدة بعنوان “اللي همك”.

يشار إلى أن أغنية اللي همك للمطرب صابر الرباعي، ينتظر طرحها باللهجة المصرية، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والمنصات الموسيقية.

صابر الرباعي

آخر أعمال صابر الرباعي

يذكر ان طرح مؤخرًا المطرب صابر الرباعي، أغنية بعنوان يا بنات الحلال، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية يا بنات الحلال، للفنان صابر الرباعي، كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان، والكليب من إخراج سيلفانا المولى.

وتقول كلمات أغنية يا بنات الحلال:

يا بنات الحلال

هيدي حياة

مش مسابقة جمال

علقانين مين الأحلى

كل وحدة بهما شكلا

كلو مرسوم رسم

نفس الشكل و نفس الجسم

ما بيختلف إلا الإسم

شو يعني كبرتي من برا

ما منو قرارك مضطرة

روحك ما بيطلع عمرا

خمس سنين

رح ضلني حبك أنا أكيد

ولو شعراتك صارو بيض

وعوجّك بينو التجاعيد

أنا أكيد

بحبك متل ما إنت

كيف ما كنت

ما تغيري فيكي سنتي

لو سمحتي

ما بقى تسأليني

إذا طالعة حلوة اليوم

أنا أكتر مرة بشوفك حلوة

إنت و فايقة من النوم

وكان هنأ المطرب صابر الرباعي، ابنته صفاء بمناسبة تخرجها من الجامعة قسم إدارة وتوثيق بفرنسا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

ونشر “الرباعي”، صورة ابنته وعلق عليها قائلًا : "سعادتي كبرى اليوم بك، ابنتي الغالية صفاء على إثر حصولك على الشهادة الختامية فى الإدارة والتسويق بفرنسا، يا رب أراك من نجاح إلى نجاح حبيبة قلب بابا".

آخر أعمال صابر الرباعي

يذكر أن طرح المطرب صابر الرباعي، مؤخرًا أغنيته الجديدة "مجنون"، على جميع المنصات الموسيقية، وهى كلمات وألحان سليم عبد الله وتوزيع الموسيقى زيد نديم.

وتقول كلمات الأغنية :-

قول عني مجنون

انا انا مجنون

في مملكة العشاق

ما الي قانون

قول عني مجنون

انا انا مجنون

اذا طلعت براسي

اجيلك وين ماتكون

ابوسك اضمك

احضنك اشمك

قدام كل العالم

خليهم يقولون