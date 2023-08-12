شاهد..احتفال رونالدو ولاعبي النصر مع الجماهير بعد التتويج بالبطولة العربية

أحتفى لاعبو النصر والجهاز الفني للفريق بتحقيق لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الهلال بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

قاد كريستيانو رونالدو نجم النصر فريقه للفوز على الزعيم بهدفين لهدف ، بعد تأخرهم في النتيجة بهدف نظيف.

كان الهلال سجل هدف التقدم في الدقيقة 51 عبر لاعبه ميشيل، قبل أن يدرك “الدون” هدف التعديل في الدقيقة 74 بعد تمريرة رائعة من الغنام، لتنتهي الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.

وفي الدقيقة 98 من الشوط الإضافي الأول سجل رونالدو هدف التقدم والفوز من رأسية بعد متابعة لتسديدة فوفانا التي ارتطمت في القائمة لترتد للدون الذي يضربها رأسية داخل الشباك.



تشكيل النصر:



في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: أليكس تيليس ، عبدالإلة العمري ، علي لاجامي ، سلطان الغنام.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري ، مارسيل بروزوفيتش ، سيكو فوفانا.

في خط الهجوم: ساديو ماني ، كريستيانو رونالدو ، أندرسون تاليسكا.



تشكيل الهلال:



في حراسة المرمى: محمد العويس، في الدفاع سعود، خاليدو كوليبالي، الشهراني في الوسط: كنو، نيفيز، سافتيش ، في الهجوم: ميشايل، سالم الدوسري، مالكوم

