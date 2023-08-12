PS5 Slim.. أنحف بلايستيشن في العالم (صور وفيديو)

أنحف PS5.. ترددت شائعات عن أن شركة Sony تعمل على مراجعة جهاز PlayStation 5، والذي يشار إليه غالبًا باسم PS5 Slim، والذي يتضمن محرك أقراص قابل للإزالة.

تسربت الآن الصور ومقاطع الفيديو من طراز PS5 الذي يبدو أنحف وأقصر قليلاً ، وقد يحتوي على محرك أقراص قابل للإزالة.

تم تسريب الصورة الأولى لجهاز PS5 Slim المشاع في منتدى صيني في وقت سابق اليوم، والآن يوفر مقطع فيديو تم تسريبه نظرة أفضل على هذا الجهاز المشاع. يُظهر الفيديو، من شركة Better Way Electronics، المتخصصة في إصلاح أجهزة PlayStation الأسترالية، الغلاف البلاستيكي لنموذج مستقبلي محتمل لجهاز PS5.

Ps5

يحتوي على انتفاخ لمحرك الأقراص، ومنحنى في المنتصف مع مساحة أصغر للفتحات، وشقين على كل جانب من جوانب العلبة، ومنافذ USB-C مزدوجة في المقدمة بدلاً من USB-C و USB-A الفرديين تم العثور على المنافذ في طرز PS5 الحالية.



ذكرت شركة Insider Gaming العام الماضي أن شركة Sony كانت تستعد لجهاز PS5 مع محرك أقراص قابل للفصل في سبتمبر 2023. ويُشاع أن طراز PS5 التالي سيُباع بمفرده بدون محرك الأقراص أو في حزمة، مما يعني أن الطراز الأقل حجمًا قد يتم بيعه قريبًا. أصبح PS5 الافتراضي - مما يسمح للأشخاص بإرفاق محرك أقراص في وقت لاحق. حاليًا، يتعين عليك إما شراء إصدار رقمي PS5 بقيمة 399 دولارًا أو إصدار PS5 بقيمة 499 دولارًا باستخدام محرك أقراص.

يبدو أن Microsoft بالتأكيد تعتقد أن طراز PS5 Slim في الطريق في وقت لاحق من هذا العام.

أشار صانع Xbox إلى الشائعات في المستندات التي تم تقديمها كجزء من جلسة FTC ضد Microsoft الشهر الماضي. يبدو أن Microsoft تعتقد أن سعر PS5 Slim سيبلغ 399.99 دولارًا ، وهو نفس سعر إصدار PS5 الرقمي.

بدأت Sony أيضًا مبيعات PS5 الأولى في المملكة المتحدة وألمانيا والهند وأجزاء أخرى من أوروبا مؤخرًا. بدأت العروض الترويجية لانخفاض الأسعار في الوقت الذي أعلنت فيه شركة Sony أنها باعت 40 مليون PS5 منذ إطلاق وحدة التحكم الشهر الماضي.

إذا كانت الشائعات الأصلية صحيحة، فلن يتبقى لدينا سوى أسابيع لمعرفة ما إذا كان PS5 Slim أصليًا وما إذا كانت هذه الصور ومقاطع الفيديو المسربة هي الصفقة الحقيقية.