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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فينيسيوس جونيور يقود تشكيل ريال مدريد الرسمى ضد بلباو

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

أعلن  الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الذي يخوض مباراة اتلتيك بلباو مساء اليوم السبت على ستاد سان ممايس ضمن منافسات الجولة الأولي بالدوري الإسباني .

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تشكيل ريال مدريد الرسمي لمباراة اتلتيك بلباو

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي – إدوارد كامافينجا – جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس – فينيسيوس جونيور

 

دكة بدلاء ريال مدريد لمباراة اتلتيك بلباو

30. فران

31. كانيزاريس

6. ناتشو

8. كروس

10. مودريتش

14. جوسيلو

16. أودريوزولا

17. لوكاس ف.

21. ابراهيم

روديجير

موعد مباراة ريال مدريد و اتلتيك بلباو

من المقرر ان تنطلق مباراة ريال مدريد و أتلتيك بلباو مساء اليوم السبت  في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و11.30 مساء بتوقيت الإمارات ، و10.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .