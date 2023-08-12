مايكروسوفت تغلق تطبيق Cortana على نظام التشغيل Windows 11

أغلقت مايكروسوفت Microsoft تطبيق Cortana الخاص بها لنظام التشغيل Windows 11.

يتم طرح تحديث جديد لـ Cortana والذي يعمل ببساطة على تعطيل المساعد الرقمي بعد ثلاث سنوات من قيام مايكرسوفت Microsoft أيضًا بإيقاف تطبيقات Cortana الخاصة بها لنظامي التشغيل iOS و Android.

إذا حاولت تشغيل Cortana على Windows 11، فستتلقى الآن إشعارًا حول كيفية إيقاف التطبيق ورابط لمقالة دعم حول التغيير.

تخطط مايكروسوفت Microsoft الآن لإنهاء دعم Cortana في Teams mobile و Microsoft Teams Display و Microsoft Teams Rooms "في خريف عام 2023".

من المثير للدهشة أن Cortana داخل Outlook mobile "سيستمر في التوفر"، وفقًا لمايكروسوفت.

بدأت Cortana في الأصل حياتها كمساعد رقمي في Windows Phone، قبل أن تضيف مايكروسوفت Microsoft المساعد إلى Windows 10 في عام 2015. تم دمجها بعمق في شريط مهام Windows 10، مع دعم للأوامر الصوتية والتذكيرات والقدرة على فتح التطبيقات.

قامت Microsoft بعد ذلك بإسقاط Cortana من شريط مهام Windows 11 وتجربة التمهيد الأولى، لكنها احتفظت بالتطبيق المستقل حتى هذا الأسبوع.

في النهاية، كافحت Cortana للتنافس مع منافسين مثل Alexa أو Google Assistant، على الرغم من إعادة تصميم كبيرة لنظامي التشغيل iOS و Android.

ارتبط مصير Cortana إلى حد كبير بإخفاقات Microsoft مع Windows Phone ، واعترف الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Satya Nadella في عام 2019 بأن Cortana قد تراجعت عن المنافسين.

تعمل مايكروسوفت Microsoft الآن على Windows Copilot، وهو شريط جانبي جديد لنظام التشغيل Windows 11 يتم تشغيله بواسطة Bing Chat ويمكنه التحكم في إعدادات Windows والإجابة على الأسئلة وغير ذلك الكثير.

من المتوقع أن يتوفر Windows Copilot هذا الخريف كجزء من تحديث Windows 11 الذي سيشمل أيضًا دعم RAR و 7-Zip الأصلي.