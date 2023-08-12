كريستيانو رونالدو هداف البطولة العربية

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، جائزة هداف كأس سلمان للأندية الأبطال، بعدما سجل ستة أهداف في البطولة العربية.

وحصد الدون لقب هداف البطولة العربية بعد الوصول للهدف السادس، حيث أحرز هدفين أمام الهلال السعودي في نهائي المسابقة اليوم، ليقود الأسطورة البرتغالية الفريق الأصفر للتتويج بالبطولة العربية على حساب الزعيم.

واستطاع الدولي البرتغالي من تسجيل هدفين خلال مواجهة النصر أمام نظيره الهلال في نهائي البطولة العربية، بعدما كان الأصفر خاسرًا للمباراة بنتيجة 1/0، لينجح في قلب الطاولة لـ 2/1.

وأحرز الدون أمام الاتحاد المنستيري والزمالك والرجاء المغربي هدفًا واحدًا في كل مباراة، بينما أحرز هدفين في الشرطة العراقي، بالإضافة إلى مباراة الهلال اليوم هدفين.

ويعد كريم بنزيما صاحب الثلاثة أهداف أقرب لاعب للدون، حيث يأتي في الوصافة، بينما سجل مالكوم لاعب الهلال وأحمد السيد زيزو وسيد عبدالله نيمار نجمي الزمالك هدفين لكل منهما، وبانيجا لاعب الشباب.