السبت 12 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشوارع أمام المتحف الجديد "سداح مداح".. أين محافظ الجيزة ورئيس حي الهرم ؟

جانب من الصور
جانب من الصور

باتت الشوارع الرئيسية أمام المتحف الجديد بمنطقة الرماية أسفل الطريق الدائري والتي يطلق عليها "أسفل كوبري غطاطي" المؤدية إلى الطريق المؤدي إلى الهرم وفيصل وترسا، مشكلة تؤرق الأهالي كل يوم.

الأزمة تتلخص في أن هذه الشوارع أصبحت بلا اتجاه واحد وباتت السيارات تسير بشكل عكسي، ما تسبب في تكرار حوادث السير واصطدام السيارات ببعضها بشكل شبه يومي.

ليس هذا فحسب بل ناشدت لجنة الهرم بحزب الوفد من قبل محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بضرورة عمل رصيف فاصل بين السيارات، بسبب وفاة أكثر من مواطن أثناء عبور الطريق، ولكن بلا جدوى.

كما أن أعمال تطوير المنطقة وحفر الشوارع استمر لفترة طويلة، الأمر الذي اشتكى منه الأهالي.

وطالب الأهالي اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس طه عبدالصادق، رئيس حي الهرم، بضرورة توحيد اتجاه الطريق أسفل الكوبري الدائري من أمام المتحف الجديد، والذي يطلق عليه "أسفل كوبري غطاطي".

كما طالبوا بضرورة الانتهاء في أسرع وقت من أعمال تطوير المنطقة.

وتعتبر هذه المنطقة من أهم المناطق في مصر الاَن، لوقوعها أمام المتحف المصري الجديد والذي يعتبر من أهم وأكبر المتاحف في الشرق الأوسط بل والعالم، وينتظر المصريين افتتاح المتحف على "أحر من الجمر".

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