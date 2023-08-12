السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا.. التأييد الوفدي يتوالى لدعم عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من جريدة الوفد لعدد الغد

 تنشر جريدة الوفد الورقية اليومية في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “التأييد الوفدي يتوالى لدعم عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية"

 كما يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:

 رجال الوفد على قلب رجل واحد مع رئيس الحزب في الاستحقاق السياسي المهم.

 تجهيز مقرات اللجان الوفدية بالمحافظات استعدادًا للحملة الانتخابية.

 تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. 

 السيسي يوجه بتعميق التصنيع المحلي بالتعاون مع كبريات الشركات.