اقرأ غدًا.. التأييد الوفدي يتوالى لدعم عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية

تنشر جريدة الوفد الورقية اليومية في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “التأييد الوفدي يتوالى لدعم عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية"

كما يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:

رجال الوفد على قلب رجل واحد مع رئيس الحزب في الاستحقاق السياسي المهم.

تجهيز مقرات اللجان الوفدية بالمحافظات استعدادًا للحملة الانتخابية.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

السيسي يوجه بتعميق التصنيع المحلي بالتعاون مع كبريات الشركات.