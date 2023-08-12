وست هام يتعثر وبداية جيدة لـ كريسيتال بالاس في افتتاحية البريميرليج

يستعرض بوابة الوفد أبرز نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انطلقت مساء اليوم السبت في الجولة الاولي بالدوري الإنجليزي.

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انطلقت مساء اليوم السبت 6 مباريات بالدوري الإنجليزي في مباريات مشتعله.

آرسنال و نونتجهام فورست

حقق آرسنال الفوز على نظيره نونتجهام فورست بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولي بالدوري الإنجليزي.

بورنموث و وست هام يونايتد

حسم التعادل الإيجابي بين بورنموث و وست هام يونايتد بهدف لكل فريق في منافسات الأسبوع الاول بالدوري الإنجليزي.

برايتون و ليوتن تاون

فاز برايتون على نظيره ليوتن تاون 4 أهداف مقابل هدف 1 بالأسبوع الأول بالدوري الإنجليزي .

شيفيلد يونايتد و كريستال بالاس

تمكن كريستال بالاس الفوز على نظيره شيفيلد يونايتد بهدف دون رد بالدوري الإنجليزي.

إيفرتون و فولهام

حقق فولهام الفوز على نظيره إيفرتون بهدف دون رد في الأسبوع الأول بالدوري الإنجليزي.

نيوكاسل يونايتد و أستون فيلا

تقدم نيوكاسل يونايتد على نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في أحداث الشوط الأول من عمر المباراة في الجولة الأولي بالدوري الإنجليزي.