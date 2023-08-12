ما هي الأوميجا 7 وأشهر فوائدها للجسم

أوميجا 7 (حمض البالميتوليك) هو حمض دهني أحادي غير مشبع وهو جزء من البنية الطبيعية للجلد والأغشية المخاطية في الجسم ، وعلى الرغم من عدم اعتباره ضروريًا ، إلا أن تناوله يوفر مجموعة من الفوائد الصحية، لإن إدراجه في النظام الغذائي ليس بالأمر السهل دائمًا ، لأنه يوجد فقط في أطعمة معينة وبكميات صغيرة، يمكن أن نجده في أسماك المياه الباردة ، والأفوكادو ، وكذلك في الزيوت الاستوائية وغيرها من الزيوت النباتية والبحرية ، ولكن أغنى مصدر له هو زيت التوت من نبات نبق البحر.

الأغشية المخاطية المتخصصة التي تغطي مناطق مثل الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والمسالك البولية والأعضاء التناسلية الأنثوية وداخل العين، حساسة للغاية وأي تغيير يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية وعلى هذا النحو، يجب أن يكون الحفاظ على صحة هذه الأغشية أحد الاعتبارات للصحة العامة ، ويمكن أن تكون أوميجا 7 داعمة لرعايتهم.

ويمكن لأوميجا 7 أن تدعم أولئك الذين يعانون من ضمور التهاب المهبل، و يؤثر الضمور الالتهابي المهبلي على ما يصل إلى 1 من كل 3 نساء ، خاصة أثناء انقطاع الطمث أو بعده ويرتبط بانخفاض مستويات هرمون الاستروجين، والأستروجين مهم لبنية المنطقة البولي التناسلي ، حيث يحافظ على مرونة ورطوبة الحاجز الظهاري ، ولكن يبدو أن أوميغا 7 تقلل الأعراض وتحسن صحة المهبل ، دون زيادة مستويات هرمون الاستروجين المنتشرة - لذلك يمكن أن يكون علاجًا بديلاً حيث العلاج الهرموني غير مناسب.

فوائد أوميجا 7 الأخري:

لدي الأوميجا 7 العديد من الفوائد الهامة أبرزها (عيون جافة، صحة الجلد، صحة القلب والأوعية الدموية).