نيوكاسل يونايتد يتقدم على أستون  فيلا بالشوط الأول

تقدم نيوكاسل يونايتد على نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الجارية الآن على ستاد جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الأولي بالدوري الإنجليزي.

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ضغط نيوكاسل يونايتد على دفاعات أستون فيلا لتسجيل هدف التقدم .

سجل ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد الهدف الأول في شباك أستون فيلا بالدقيقة 6 بصناعه أنتوني جوردون.

وتعادل أستون فيلا من خلال اللاعب موسى ديابي لاعب أستون في الدقيقة 11 بصناعه أولي واتكبر .

بينما سجل هدف التقدم أليكسندر إيساك في الدقيقة 16 بصناعه سفين بوتمان .

وتعرض اللاعب تيرون منغس لاصابة قوية خلال مباراة أستون فيلا و نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 31 .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بتقدم نيوكاسل يونايتد على أستوم فيلا بهدفين مقابل هدف واحد .