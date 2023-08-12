ليفربول يتغزل في محمد صلاح قبل موقعة تشيلسي غدًا

تغنى ليفربول الإنجليزي بالإنجاز الذي حققه محمد صلاح، بعدما استطاع أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الافتتاحية لفريق في 6 مواسم مختلفة.

ويأمل الفرعون المصري في تسطير تاريخ جديد بالتسجيل خلال مباراة الغد أمام تشيلسي، ليكون سابع موسم متتالي يسجل خلاله صلاح منذ انتقاله للريدز.

وحرص الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع "تويتر"، على تحفيز صلاح، حيث كتب: "اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يسجل في المباراة الأولى لفريقه في 6 مواسم متتالية".

الجدير بالذكر أن الدولي المصري نجح في تسجيل 8 أهداف خلال الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي منذ انتقاله لليفربول، منذ 6 مواسم، ليتساوى مع الثلاثي آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي أمام ليفربول في السادسة والنصف من مساء الغد، في المباراة التي يشهدها ملهب ستامفورد بريدج.