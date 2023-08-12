كلام فى الهوا

السبت 12/أغسطس/2023 - 08:04 م 8/12/2023 8:04:01 PM

تفَشى فى مصر بسرعة الصاروخ أكاديميات كرة القدم الخاصة فى كل مكان. فى الأندية ومراكز الشباب فضلاً عن الملاعب التى أنشأها الأهالى، بعضها على أراض زراعية بهدف تأجيرها لتلك الأكاديميات فى غياب الرقابة، مما تسبب فى تراجع اكتشاف المواهب، لأن هدف تلك الأكاديميات المكسب السريع على حساب الموهبة.

وفى أغلب تلك الأكاديميات يديرها غير متخصصين وليس معهم شهادات تدريب أو حتى لاعبون سابقون فى مسابقات كرة القدم، منهم من يحمل اسم لاعب مشهور، وبالتأكيد هذا اللاعب يحصل على مقابل كبير لوضع اسمه ومع زيادة المقابل فى حالة زيارته هذه الأكاديمية.

ومنها من تحمل شعار أحد الأندية التى تتعاقد مع أى شخص مقابل مبلغ شهرى يقوم مستأجر اسم النادى بسداده للنادى المتعاقد معه.

والأكثر إثارة تلك الأكاديميات التى تحمل أسماء أندية عالمية، والفرق بين كل هذه الأكاديميات هو قيمة الاشتراك الشهرى، فالأكاديمية التى تستأجر ملعبا فى مركز شباب أو فى مراكز وقرى الأرياف يكون قليلا، أما الأكاديمية التى تستأجر اسم لاعب مشهور أو ناد كبير يدفع أكثر، حتى أصبحت مصائد لاصطياد أحلام الأسر وأصبح عدد كبير جداً ومعظمها غير مرخص تضر بلعبة كرة القدم وعملية نصب على أحلام البسطاء.

لم نقصد أحداً!