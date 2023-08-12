فتاة تعيش تحت المياه وتشاهد التلفاز وتلعب على آلة البيانو

خاضت فتاة استرالية تجربة فريدة من نوعها، وهي المعايشة داخل أعمق حوض سباحة في العالم، وظهرت خلال مقطع فيديو، في مشاهد مختلفة داخل أعمق حوض السباحة، وتجلس على أريكة وتأكل فشار تارة وسط المياه.

التنفس تحت المياه

وظهرت الفتاة الاسترالية وهي وتلعب على آلة البيانو، وذلك رغم تواجدها على عمق 30 مترًا تحت المياه، إذ تهدف جيسيكا والين الفتاة الأسترالية، لاستعراض فكرة مشروع المدينة الغارقة.

وعاشت الفتاة الاسترالية التجربة الخاصة بالغوص في حمام سباحة، والذي يحتوي على العديد من الغرف والعناصر التفاعلية على أعماق تناسب جميع مستويات الغوص، كـ(النوم، غرفة التلفاز، والمطبخ، وغرفة البيانو).

وحصد الفيديو الخاص بالفتاة أكثر من 28 مليون مشاهدة، حيث إن شغل تفكير الكثير من المشاهدين، قدرة الفتاة الأسترالية العالية على التنفس تحت المياه.

ورغم القدرة العالية التي كانت عليها الفتاة الأسترالية، إلا أنها واجهت بعض الصعوبات تحت المياه، ومن بينها تمثيل المشاهد سواء بالاستماع للتلفاز.