فرنسا تُعلن انخفاض غير مسبوق في الإقبال على شراء المواد الغذائية (تفاصيل)

انخفضت نسبة المُشتريات الغذائية لدى المواطنين الفرنسيين، بنسبة 11.4% خلال عام ونصف العام، نتيجة ارتفاع الأسعار، حسبما أفادت قناة "BFMTV"، مساء اليوم السبت.

وأوضحت القناة، نقلًا عن بيانات المعهد الفرنسي الوطني للإحصاء، أن نسبة المشتريات الغذائية بين المواطنين الفرنسيين انخفضت منذ نهاية العام 2021 بنسبة 11.4%، في واقعة لم تحصل منذ العام 1980.

ولفتت القناة إلى أن الإحصاءات أخذت في الاعتبار كلا من كمية ونوعية السلع المشتراة، وبينت أنه نتيجة للتضخم اضطر الفرنسيون إلى تغيير عاداتهم الاستهلاكية.

العلامات التجارية

وأضافت: "هناك ميل نحو المنتجات ذات الخصومات والأسعار المخفضة إلى جانب العلامات التجارية لتجار التجزئة".

كما بيّن معهد الإحصاء الفرنسي الوطني أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية خلال شهر يوليو الماضي كانت أقل من حيث القيمة السنوية مقارنة بما كانت عليه في شهر يونيو، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة لمنتجات اللحوم والحليب والحبوب والجبن والبيض والزيوت النباتية.

وفي أواخر شهر يونيو الماضي، حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير، مواطنيه من أن التضخم لن يعود إلى مستويات ما قبل COVID.

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة "أكتو" الفرنسية المحلية أن خمسة أشخاص أصيبوا في انفجار بمبنى سكني في الدائرة الثامنة عشرة من العاصمة باريس.

وأشارت الصحيفة إلى إرسال حوالي 100 فرد من طواقم الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث وضع تحت السيطرة، فيما تم إجلاء سكان المبنى.

وقالت إدارة الإطفاء في باريس إن الانفجار وقع في شقة تقع في الطابق الثالث من مبنى في 26 شارع نورد في الدائرة 18 اليوم السبت، وذلك عند حوالي الساعة 2:30 مساء.

وأفادت الإدارة أن خمسة أشخاص أصيبوا جراء الانفجار، أحدهم في حالة خطيرة.

ونقلت صحيفة "لوفيغارو"، عن مصدر في الشرطة، أن واجهة المبنى دمرت جزئيا بسبب الانفجار، كما قال مصدر مطلع للصحيفة إن الانفجار قد يكون مترتبا عن حادث منزلي.

ولم يتم تحديد ماهية الانفجار ومسببه الرئيسي حتى اللحظة.