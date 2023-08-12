إصابة سيدة بقرحة ضخمة في المستقيم بسبب "اللب السوري".. احذروا

يعشق الكثيرون اللب بأنواعه "الأبيض والسوبر والسوري والخشب"، ولكن في دراسة أجريت أخيرًا وجدوا أن هناك ملايين من البشر يحبون اللب السوري بشكل أكبر من غيره، خصوصًا السيدات، وبالرغم من احتوائه على العديد من الفوائد إلا أنه تناوله بكثرة قد يسبب ضررًا.

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أصيبت سيدة، تبلغ من العمر 31 عامًا من ولاية كونيتيكت، بقرحة ضخمة في المستقيم، وذلك بعد تناول كميات مفرطة من بذور عباد الشمس "اللب السوري"، وهذه الإصابة تأتي لشخص واحد فقط من بين كل 20 ألف شخص.

فقدت السيدة 20 رطلًا في شهر وأصيبت بإسهال شديد، وعندما أجرى الأطباء فحوصات على بطنها وحوضها، وجدوا أن بذور عباد الشمس غير المهضومة قد استقرت في المستقيم.

كانت بذور عباد الشمس التي تناولتها السيدة قد ترسبت في المستقيم وكونت كتلة صلبة نادرة للغاية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قد يحدث هذا عندما تتراكم المادة الغريبة في القولون والمستقيم، مما يؤدي إلى جفافها وتصلبها، هذا يتسبب في تكتل وتحجر الفضلات وآلام في الشرج، وتستقر معظم هذه الأشياء في المعدة، أو الأمعاء الدقيقة.

غالبًا لا تسبب التكتلات أي أعراض، ولكن في حالة هذه المرأة، أصيبت بالبراز وألم المستقيم والإمساك، وقال الفريق الطبي إنه من المحتمل أن يكون بسبب تناول كميات مفرطة من بذور عباد الشمس، ليس من الواضح بالضبط كم أكلت.

لم يحدد الأطباء أيضًا ما إذا كانت البذور لا تزال في قشرتها، ولكن نظرًا لأن معظم هذه الحالات المماثلة تضمنت بذورًا غير مقشرة، فمن الآمن افتراض أن هذه البذور لا تزال بها.