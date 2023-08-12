النصر يحرز التعادل أمام الهلال في نهائي البطولة العربية

أحرز النصر هدف التعادل أمام الهلال لتصبح النتيجة 1-1 في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف، في نهائي البطولة العربية للأندية 2023.

سجل رونالدو هدف التعادل للنصر في الدقيقة 74 بعد تمريرة من الغنام سددها الدون في شباك الهلال.

تشكيل النصر:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: أليكس تيليس ، عبدالإلة العمري ، علي لاجامي ، سلطان الغنام.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري ، مارسيل بروزوفيتش ، سيكو فوفانا.

في خط الهجوم: ساديو ماني ، كريستيانو رونالدو ، أندرسون تاليسكا.

تشكيل الهلال:

في حراسة المرمى: محمد العويس، في الدفاع سعود، خاليدو كوليبالي، الشهراني في الوسط: كنو، نيفيز، سافتيش ، في الهجوم: ميشايل، سالم الدوسري، مالكوم