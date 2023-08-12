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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدقيقة 73.. طرد العمري يزيد أزمات النصر أمام الهلال

النصر والهلال
النصر والهلال

تعرض المدافع السعودي الدولي عبدالإلة العمري للطرد في مواجهة النصر أمام الهلال، الجارية بنهائي البطولة العربية للأندية الابطال 2023، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالطائف.

طرد عبدالإلة العمري في مباراة الهلال والنصر

وحصل عبدالإلة العمري على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، ليزيد من أزمات النصر الذي تأخر بهدف نظيف مع بداية الشوط الثاني من اللقاء الجاري في نهائي كأس الملك سلمان.

وسجل هدف الهلال الوحيد في المباراة اللاعب ميشيل ديلجادو في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، ليقرب الزعيم من التتويج بكأس الملك سلمان للمرة الثالثة في تاريخ النادي، ويحرم النصر من الوصول للقب الاول تاريخيًا.