البرلمان العربي يثمن دور السعودية في دعم ونصرة القضية والسلطة الفلسطينية

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي يثمن قيام المملكة العربية السعودية بتعيين السفير السعودي في الأردن سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما بمدينة القدس، مؤكدا أنها خطوة سياسية مهمة في هذه المرحلة نحو دعم ونصرة القضية والسلطة الفلسطينية.

وأضاف "العسومي" أن البرلمان العربي يؤكد أن هذه الخطوة تأتي امتدادا للنهج الدائم والرائد للمملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، مضيفا أن المملكة العربية السعودية لا تدخر جهدا في نصرة القضية الفلسطينية وحشد الدعم الدولي لها على كافة المستويات.

ودعا البرلمان العربي دول العالم المختلفة إلى أن تأخذ خطوات مماثلة لدعم الحقوق المشروعة والكاملة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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