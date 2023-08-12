ليفركوزن ونورمبرج يحققان انتصار كبير في كأس ألمانيا

نجح باير ليفركوزن ونورمبرج الألمانين من تحقيق نتائج كبيرة خلال الجولة الأولى من بطولة كأس ألمانيا لهذا الموسم 2023/2024.

وحقق ليفركوزن الفوز على توتونيا بنتيجة 8/0، بينما فاز نورمبرج 9/1 على أوبورنولاند، وتغلب بوروسيا دورتموند على نظيره شوت ماينز بنتيجة 6/1.

فيما فاز شالكه على نظيره اَينتراخت براونشفايج بنتيجة 3/1، وفاز شتوتجارت على بيلنجين بنتيجة 4/0، بينما حقق هيرتا برلين الفوز على جينا بخماسية نظيفة.

وفاز سانت باولي على أطلاس ديلمن هورست بنتيجة 5/0، بالإضافة إلى الفوز الذي حققه فيكتوريا كولن على فيردر بريمن بنتيجة 3/2، كما فاز هولشتاين كيل على جيتور سول بنتيجة 2/0.

وتستكمل عدد من المباريات في الجولة الأولى من كأس ألمانيا خلال هذه اللحظات، حيث يواجه بيليفيلد نظيره بوخوم، والنتيجة حتى هذه اللحظة 2/0 لبوخوم.

بينما يلتقي هاليشر بنظيره جريتور فورت، والتي يتفوق فيها الأخير خلال الوقت الحالي بنتيجة 1/0، ويسيطر التعادل السلبي على مباراة إلفيرسبيرج وماينز.