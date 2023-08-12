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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفركوزن ونورمبرج يحققان انتصار كبير في كأس ألمانيا

كأس ألمانيا
كأس ألمانيا

نجح باير ليفركوزن ونورمبرج الألمانين من تحقيق نتائج كبيرة خلال الجولة الأولى من بطولة كأس ألمانيا لهذا الموسم 2023/2024.

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الهلال يتقدم بالهدف الأول في شباك النصر بنهائي البطولة العربية (فيديو)

وحقق ليفركوزن الفوز على توتونيا بنتيجة 8/0، بينما فاز نورمبرج 9/1 على أوبورنولاند، وتغلب بوروسيا دورتموند على نظيره شوت ماينز بنتيجة 6/1.

فيما فاز شالكه على نظيره اَينتراخت براونشفايج بنتيجة 3/1، وفاز شتوتجارت على بيلنجين بنتيجة 4/0، بينما حقق هيرتا برلين الفوز على جينا بخماسية نظيفة.

وفاز سانت باولي على أطلاس ديلمن هورست بنتيجة 5/0، بالإضافة إلى الفوز الذي حققه فيكتوريا كولن على فيردر بريمن بنتيجة 3/2، كما فاز هولشتاين كيل على جيتور سول بنتيجة 2/0.

وتستكمل عدد من المباريات في الجولة الأولى من كأس ألمانيا خلال هذه اللحظات، حيث يواجه بيليفيلد نظيره بوخوم، والنتيجة حتى هذه اللحظة 2/0 لبوخوم.

بينما يلتقي هاليشر بنظيره جريتور فورت، والتي يتفوق فيها الأخير خلال الوقت الحالي بنتيجة 1/0، ويسيطر التعادل السلبي على مباراة إلفيرسبيرج وماينز.

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