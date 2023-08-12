زلزال عنيف يضرب سواحل إندونيسيا بقوة 5.1 درجة

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، أن زلزالًا ضرب بقوة 5.1 درجة سواحل إندونيسيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت.

وبحسب بيانات الهيئة، يقع مركز الزلزال على بعد 89 كلم شمال شرق قرية بوسو الإندونيسية التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 47 ألف نسمة، وأفادت الهيئة، أن مركز الزلزال يقع على عمق 49.2 كلم.

ولم ترد معلومات تشير لوقوع خسائر بشرية أو مادية.

فصل النساء عن الرجال

من ناحية أخرى، أمرت السلطات في إقليم أتشيه المحافظ في إندونيسيا بفصل النساء عن الرجال الذين لا يرتبطون بقرابة مباشرة وليسوا متزوجين في المركبات والأماكن العامة.

وأعلنت الحكومة المحلية الخميس أن ذلك يندرج في إطار مساعيها لتشديد تطبيق الشريعة الإسلامية.

وأبلغت السلطات الموظفين الرسميين وعامة الناس من الجنسين ممن لا يرتبطون بقرابة عائلية بـ"عدم التجمع في المساحات العامة والأماكن الهادئة وكذلك في السيارات"، بحسب مذكرة صدرت الأسبوع الماضي.

وجاءت المذكرة في إطار جهود لـ"تشكيل جيل يلتزم بإخلاص بالقيم الإسلامية في حياته اليومية بحلول مئوية الاستقلال في 2045"، حسبما ذكر المتحدث باسم حكومة أتشيه، محمد متا، لوكالة فرانس برس يوم الخميس.

وقال محمد متا إن "أجيال أتشيه لن تكون قادرة فقط على التنافس عالميا بل أيضا على الحفاظ على الإسلام المندمج في عاداتنا وتقاليدنا وجميع نواحي الحياة اليومية لأهالي أتشيه".

وأوضح متا أن الأوامر الجديدة إجراء "وقائي" للحكومة المحلية بعد أن تشاورت مع رجال دين مسلمين.