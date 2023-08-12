ليس فقط للشعر.. ماذا يفعل الكيراتين بالجسم؟

ينتج جسمك الكيراتين بشكل طبيعي، ويساعد الكيراتين في تكوين شعرك وأظافرك وجلدك، ويمكن أن تساعد منتجات وعلاجات الكيراتين في تقوية شعرك وجعله يبدو أكثر إشراقًا، ويمكنك مساعدة جسمك على إنتاج الكيراتين عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالكيراتين.

يوجد 54 نوعًا من الكيراتين في جسمك وهناك نوعان:

النوع الأول: من بين 54 نوعًا من الكيراتين في جسمك ، 28 نوعًا منها من النوع الأول ، و 17 نوعًا من خلايا الجلد (الظهارية) كيراتين ، و 11 نوعًا من كيراتين الشعر، وتتكون معظم أنواع الكيراتين من النوع الأول (السيتوكيراتين) من بروتينات حمضية منخفضة الوزن. لديهم العديد من الوظائف ، بما في ذلك المساعدة في حماية الخلايا من القوى الداخلية في جسمك (الإجهاد الميكانيكي).

النوع الثاني: 26 نوعًا آخر من الكيراتين في جسمك هي النوع الثاني، ومن بين هؤلاء ، 20 من كيراتين خلايا الجلد ، وستة من كيراتين الشعر، وهي تتكون من بروتينات أساسية محايدة وعالية الوزن، ويساعد الأس الهيدروجيني الأساسي المحايد في موازنة النوع الأول من الكيراتين والتحكم في نشاط الخلية.

ماذا يفعل الكيراتين بالجسم؟

يوفر الكيراتين الدعم والحماية لجسمك، يعتمد شعرك وأظافرك وبشرتك على كمية الكيراتين في جسمك لصحتهم العامة، تحتوي الغدد والأعضاء أيضًا على الكيراتين.

الكيراتين قوي فلا يذوب في الأحماض المخففة أو القلويات أو المذيبات أو الماء، يحتوي جسمك على العديد من المواد الكيميائية ، ولا يؤثر أي منها على الكيراتين، لذلك يعتقد الكثيرون أن علاجات الكيراتين مفيدة لشعرهم وأظافرهم وبشرتهم.