عاجل
نهائي البطولة العربية..النصر والهلال إلى الأشواط الإضافية تحذير| رابط مفبرك لنتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 إصابة سيدة بقرحة ضخمة في المستقيم بسبب "اللب السوري".. احذروا زلزال عنيف يضرب سواحل إندونيسيا بقوة 5.1 درجة عاجل اندلاع حريق هائل أعلى عقار بالسيدة زينب
السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

FDA توافق على دواء جديد لمرضى السكر

مرضي السكر
مرضي السكر

أكدت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية طب قصر العيني، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، المعروفة بـFDA، وافقت على طرح عقار جديد لتأخير ظهور مرض السكر من النوع الأول، وتأخير إصابة الأطفال والشباب الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، وبالتالي ينخفض ظهور السكر من النوع الأول في البالغين والأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 8 سنوات.

 

السكر

أضافت إيناس شلتوت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن السبب الرئيسي للسكر النوع الأول هو هجوم الجهاز المناعي على خلايا بيتا المسئولة عن إنتاج الأنسولين في البنكرياس، وهو يقوم بتدميرها.

 

وأوضحت أن الأطفال والبالغون أكثر عرضة للإصابة بسكر النوع الأول إذا كانت هناك إصابة بسكر النوع الأول بين أقاربهم في درجة القرابة الأولى.

 

وأفادت بأن العقار الجديد يتم حقنه يوميًا لمدة أسبوعين متتاليين، ويعمل على تأخير ظهور الإصابة بسكر النوع الأول لعدة سنوات من خلال تثبيط الخلايا المناعية التي تهاجم خلايا بيتا المسئولة عن إنتاج الأنسولين.


https://www.youtube.com/watch?v=L7KlEIVXb3M

مواد متعلقة

شركات الأدوية تضاعف الأسعار عدة مرات وتتلاعب بصحة مرضى السكر

طبيب يكشف عن إنجاز علمي لعلاج مرضى السكر (فيديو)

مرضى السكر.. الأكلات المسموح بتناولها في العيد| لحم الضأن من المحظورات

مرضى السكر| 5 مشروبات تنظم مستويات السكر في الدم في رمضان