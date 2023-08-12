FDA توافق على دواء جديد لمرضى السكر

أكدت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية طب قصر العيني، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، المعروفة بـFDA، وافقت على طرح عقار جديد لتأخير ظهور مرض السكر من النوع الأول، وتأخير إصابة الأطفال والشباب الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، وبالتالي ينخفض ظهور السكر من النوع الأول في البالغين والأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 8 سنوات.

السكر

أضافت إيناس شلتوت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن السبب الرئيسي للسكر النوع الأول هو هجوم الجهاز المناعي على خلايا بيتا المسئولة عن إنتاج الأنسولين في البنكرياس، وهو يقوم بتدميرها.

وأوضحت أن الأطفال والبالغون أكثر عرضة للإصابة بسكر النوع الأول إذا كانت هناك إصابة بسكر النوع الأول بين أقاربهم في درجة القرابة الأولى.

وأفادت بأن العقار الجديد يتم حقنه يوميًا لمدة أسبوعين متتاليين، ويعمل على تأخير ظهور الإصابة بسكر النوع الأول لعدة سنوات من خلال تثبيط الخلايا المناعية التي تهاجم خلايا بيتا المسئولة عن إنتاج الأنسولين.



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