ندوة عن" التربية الإيجابية للطفل" بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، شمال محافظة المنيا اليوم السبت ، قيام مركز شباب دهروط ، بتنفيذ ندوة عن التربية الإيجابية للطفل ، بمشاركة لفيف من المرأة والفتيات من أعضاء المركز .

جاء ذلك بحضور مدير ومشرفى النشاط المركز ، وحاضرت الندوة آمال محمد من التربية والتعليم بمغاغة.

وأكدت مدير التربية والتعليم بمغاغة، أن مقدمي الرعاية للأطفال الأصغر سنًا هم قدوتهم الأولى، فالأطفال لايقلدون آباءهم أو يرددون كلمات وسلوك معلميهم فقط، بل يصدقون ما يقولونه عنهم، فحين يهينهم الآباء أو يعاملونهم معاملة سيئة، سيصدق الأطفال أنهم يستحقون تلك الإهانات، بل سيتوقعونها، وفي آخر المطاف سيتقبلونها، ولكن إذا تعاملوا معهم بحنان ولطف، واحترموا خياراتهم، وعملوا على تمكينهم كي يتحملوا المسؤولية، ستنمو شخصياتهم بشكل متوازن ويتكوّن لديهم مستوى صحي من احترام وتقدير الذات.

يأتي ذلك من منطلق حرص مديرية الشباب والرياضة وإداراتها المختلفة ، على متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل طبقا للخطة الموضوعة لشهر اغسطس 2023.

جاء ذلك فى ضوء تعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه مدير ادارة الشباب والرياضة بمغاغة.