للنساء والرجال.. علامات تدل على إصابتك بورم البرولاكتيني

الورم البرولاكتيني هو ورم غير سرطاني في الغدة النخامية، ويتسبب هذا الورم في قيام الغدة النخامية بإفراز الكثير من هرمون يسمى البرولاكتين، ويتمثل التأثير الرئيسي للورم البرولاكتيني في انخفاض مستويات بعض الهرمونات الجنسية - وبالتحديد هرمون الاستروجين والتستوستيرون.

الورم البرولاكتيني هو نوع من الورم يتطور في الغدة النخامية في قاعدة الدماغ، ولا يشكل الورم البرولاكتيني خطرًا على الحياة، ولكنها يمكن أن تسبب صعوبات في الرؤية والعقم ومشاكل أخرى.

الورم البرولاكتيني هو النوع الأكثر شيوعًا من الأورام المنتجة للهرمونات التي يمكن أن تتطور في الغدة النخامية.

أعراض وعلامات الورم البرولاكتيني

قد لا يسبب الورم البرولاكتيني أي علامات أو أعراض ومع ذلك ، فإن الكثير من البرولاكتين في الدم (فرط برولاكتين الدم) يمكن أن يسبب أعراضًا هكذا يمكن الضغط على الأنسجة المحيطة من ورم كبير.

نظرًا لأن الكثير من البرولاكتين يمكن أن يعطل الجهاز التناسلي (قصور الغدد التناسلية) ، فإن بعض علامات وأعراض ورم البرولاكتين تكون خاصة بالإناث أو الذكور.

في الإناث ، يمكن أن يسبب الورم البرولاكتيني:

عدم انتظام الدورة الشهرية أو عدم وجود فترات حيض

إفرازات حليبية من الثدي عند عدم الحمل أو الرضاعة

الجماع المؤلم بسبب جفاف المهبل

حب الشباب وزيادة نمو شعر الوجه والجسم

في الذكور ، يمكن أن يسبب الورم البرولاكتيني:

الضعف الجنسي لدى الرجال

قلة شعر الجسم والوجه

عضلات أصغر

تضخم الثديين

في كل من الإناث والذكور ، يمكن أن يسبب الورم البرولاكتيني:

العقم

ضعف وهشاشة العظام التي تنكسر بسهولة (هشاشة العظام)

فقدان الاهتمام بالنشاط الجنسي

يمكن أن يؤدي الضغط الناتج عن نمو الورم إلى:

مشاكل في الرؤية

صداع

تقليل الهرمونات الأخرى التي تفرزها الغدة النخامية

تميل الإناث في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث إلى ملاحظة العلامات والأعراض مبكرًا ، عندما تكون الأورام أصغر حجمًا، وربما يكون هذا بسبب فترات الحيض الفائتة أو غير المنتظمة، ومن المرجح أن تلاحظ العلامات والأعراض في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث عند الإناث في وقت لاحق، عندما تكون الأورام أكبر حجماً وتزيد احتمالية تسببها في حدوث صداع أو مشاكل في الرؤية، ومن المرجح أيضًا أن يلاحظ الذكور العلامات والأعراض لاحقًا.