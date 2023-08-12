كيبا حارسًا لـ ريال مدريد لتعويض غياب كورتوا

توصل ريال مدريد الإسباني لاتفاق مع تشيلسي على ضم حارس الفريق كيبا أريزابالاجا، بعد إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، خلال الأسبوع الماضي.

وتعرض كورتوا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليتأكد غياب اللاعب عن ريال مدريد طيلة الموسم الجديد 2023/2024.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن كيبا سيصبح حارسًا لمرمى ريال مدريد، بعد موافقة اللاعب على الانتقال للريال خلال الميركاتو الصيفي الحالي ورفض الانتقال لبايرن ميونخ الألماني.

وأكدت أن حارس البلوز يرغب في العودة مرة أخري لإسبانيا خلال الموسم الجديد، مما يجعل انتقاله للريال بوابة من أجل اللعب في الليجا مرة أخري.

وكانت إدارة بايرن ميونخ قد تقدمت بعرضًا رسميًا لـ تشيلسي من أجل الحصول على خدمات كيبا، لكن تدخل ريال مدريد حال دون انتقال اللاعب للعملاق البفاري.

ومن المتوقع أن يعلن ريال مدريد عن اتمام التعاقد مع كيبا بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد التوصل لاتفاق مع تشيلسي والحاري كيبا.

الجدير بالذكر أن كيبا كان لاعبًا ضمن صفوف أتلتيكو بيلباو في الفترة من 2016 حتى 2018، لكنه انتقل لتشيلسي في صيف 2018.