عصام السقا برفقة مؤمن زكريا: ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبي يارب

حرص الفنان الشاب عصام السقا، على مشاركة جمهوره صورة جديدة برفقة اللاعب مؤمن زكريا لاعب المنتخب الوطنى، والنادى الأهلي السابق، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

حيث نشر السقا، صورة تجمعه بمؤمن زكريا وكتب قائلًا: ‏الحبيب الغالي كابتن مؤمن زكريا.. ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبي يارب".

عصام السقا ومؤمن زكريا

وكان رد الفنان عصام السقا على طلب سيدة ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، أرادت أن يركب نجلها حصان لحبه الشديد له.

حيث قالت السيدة: "استاذنك انا ابني عنده إعاقة وبيحلم يركب حصان ويلعب معاهم لو ممكن تدلني علي مكان اروحه ويبقي عندهم طولة بال عليه نفسي أعمل له أي حاجه تفرحه".

وقال عصام السقا عبر حسابه على فيس بوك: "بعتلك رسالة أنا في انتظاره أي وقت ينور ويشرف الدنيا والخيل تحت أمره هو إحنا نطول نفرحه ونبسطه ربنا يسعدكم".

عصام السقا

جعفر العمدة

وكان تألق الفنان عصام السقا في مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

قصة جعفر العمدة

ودارت الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

عصام السقا

مسلسل جعفر العمدة يسجل التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.

وكان قال الفنان عصام السقا، إن دور نعيم الذي قدمه في مسلسل جعفر العمدة، يعد نقلة كبيرة في مشواره الفني سيتبعها خطوات مميزة في المستقبل.

وأضاف السقا، خلال حواره ببرنامج “واحد من الناس”، على فضائية “الحياة”،مساء اليوم: "كافحت كثيرا في حياتي وعملت بائع جرائد أمام مسرح الزعيم وأيضا عملت في سوبر ماركت والعديد من المهام ومنذ الدراسة بمعهد الخدمة الاجتماعية عملت حتى أستطيع أن أصرف على نفسي".

مسلسل لحظات جريئة أول أعمالي الفنية

وأوضح أن أول أعماله الفنية كانت في مسلسل لحظات حرجة، معلقًا: "كنت أذهب مبكرًا إلى الاستديو وقابلت ممثل مشهور وقتها وألقيت السلام عليه لكنه لم يرد عليّ وحزنت بشدة".

تكوين شخصية نعيم كان محيرا

وتابع : "تعاملت مع شخصية نعيم في المسلسل علي انها شخصية وفيه تحب عائلتها وتساعد في كافة الأشياء التي تخص العائلة، مشيراً إلى أن تكوين الشخصية كان محيرا بعض الشئ بالنسبة له لعدة أسباب.