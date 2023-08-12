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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال يتقدم بالهدف الأول في شباك النصر بنهائي البطولة العربية (فيديو)

ميشيل
ميشيل

سجل الهلال الهدف الأول في شباك النصر في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف، في نهائي البطولة العربية للأندية 2023.

أحرز ميشيل لاعب الهلال هدف التقدم لصالح الزعيم في الدقيقة 51 بعد رأسية سكنت شباك النصر.


تشكيل الهلال: 
في حراسة المرمى: محمد العويس، في الدفاع سعود، خاليدو كوليبالي، الشهراني في الوسط: كنو، نيفيز، سافتيش ، في الهجوم: ميشايل، سالم الدوسري، مالكوم
تشكيل النصر:
في حراسة المرمى: نواف العقيدي.
في خط الدفاع: أليكس تيليس ، عبدالإلة العمري ، علي لاجامي ، سلطان الغنام.
في خط الوسط: عبدالله الخيبري ، مارسيل بروزوفيتش ، سيكو فوفانا.
في خط الهجوم: ساديو ماني ، كريستيانو رونالدو ، أندرسون تاليسكا.
 

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الهلال يتقدم بالهدف الأول في شباك النصر بنهائي البطولة العربية (فيديو)