الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط المياه بمدينة الفيوم

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الشركة قامت بتنفيذ أعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب بمدينة الفيوم ، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة لتجويد خدمات مياه الشرب وتحسين الضغوط ببعض المناطق التى تتأثر بضعف الضغوط خلال فصل الصيف خاصة مع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة .

وقال النجار، إنه تم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول ١كم اقطار مختلفة لحل مشكلة ضعف الضغوط وتهالك الشبكة بمنطقة قحافة إمتداد شارع قطر بمدينة الفيوم ، منطقة الشيخ حسن ، ومنطقة الحاكورة وذلك استجابة لشكاوى المواطنين بتلك المناطق .

تغيير خط عشوائي

وقامت الشركة بتغيير خط المياه العشوائي الذى تم تركيبه بمعرفة الأهالى أمام معهد الأورام، وإنشاء خط مياه بمنطقة علواية حسن فايد بالصوفى بطول 500 متر اقطار 4و6 بوصة .

ووعملت الشركة على إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول ٢.٥ كم اقطار مختلفة بمناطق درب الطباخين ، شارع كيمان فارس وتفرعاته ، غرب التعاونيات بجوار مسجد الصادق الامين وبجوار مدرسة الشروق ، لنهو مشكلة ضعف ضغوط المياه خلال فصل الصيف .

ولفت النجار، إلى أن الشركة مستمرة في أعمال المد والتدعيم والاحلال والتجديد بكافة المناطق وفق خطة محددة وبرنامج زمنى لوصول كوب ماء نظيف لكل مواطن بجودة عالية ومطابق للمواصفات القياسية .























