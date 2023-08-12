حقيقة وجود إصابات حشرية بالبامية المصرية المجمدة.. نقيب الفلاحين يرد

تداولت بعض صفحات السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية أنباء بشأن وجود إصابات حشرية في ثمرة البامية المجمدة، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين المواطنين، لذا حذرت بعض الدول من منتج البامية المجمدة لإحدى العلامات التجارية المصرية .

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية قد حذرت من استهلاك منتج بامية زيرو المجمدة لإحدي العلامات التجارية، الذي يتم إنتاجه في مصر.

حقيقة وجود إصابات حشرية بالبامية المصرية المجمدة

وحذر مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عمان عن طريق نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء من تسجيل إصابات حشرية في منتج بامياء مصري.

نقيب الفلاحين يرد

من جانبه نفى حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، عن وجود أى اصابات حشرية فى البامية المصدرة، مؤكدًا أن المنتجات الزراعية المصرية آمنة تمامًا.

وأكد نقيب الفلاحين أنه تواصل مع مسئولين بوزارة الزراعة ونفوا هذا الخبر، لافتا إلى أنه يتم الفحص والرقابة الشديدة على المنتجات المصرية قبل تصديرها .

وأشار " نقيب الفلاحين " إلي أنهم فى انتظار بيان من هيئة سلامة الغذاء لتوضيح موقف البامية المجمدة المصرية ، ومدى صحة البامية المصدرة للخارج .

وأكد أن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقما قياسيا خلال الشهور الماضية من عام 2023، حيث قفزت إلى ما يقارب 5 ملايين طن، في ظل إتباع إجراءات عديدة ومشددة ساهمت في ارتفاع الطلب من كافة دول العالم حيث تصدر مصر المنتجات لأكثر من 160 دولة حول العالم، ويراقب الحجر الزراعي المصري كل المنتجات قبل ‏تصديرها لتنفيذ اشتراطات الدول المستوردة بدقة متناهية.