عاجل
نهائي البطولة العربية..النصر والهلال إلى الأشواط الإضافية تحذير| رابط مفبرك لنتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 إصابة سيدة بقرحة ضخمة في المستقيم بسبب "اللب السوري".. احذروا زلزال عنيف يضرب سواحل إندونيسيا بقوة 5.1 درجة عاجل اندلاع حريق هائل أعلى عقار بالسيدة زينب
السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نورنبرج يفوز 9-1 على أوبيرلاند في كأس ألمانيا

نورنبرج الألماني
نورنبرج الألماني

حقق فريق نورنبرج الألماني الفوز على فريق أوبيرلاند بتسعة اهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة لتي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب ستاد ماركو موك أرينا، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات كأس ألمانيا لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

اقرأ ايضًا ..

txt

أسباب رفض أياكس عودة حكيم زياش

txt

أسباب تمنع راموس من الانتقال لنادي الاتحاد

نورنبرج يفوز 9-1 على أوبيرلاند في كأس ألمانيا 

سجل اهداف نورنبرج الألماني كل من كان أوزون لثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 10 و14 و67، وسجل دايتشي هاياشي هدف وحيد في الدقيقة 15، وسجل اللاعب أحميت جورلين هدف في الدقيقة 19.

وسجل اللاعب تايلان دومان هدفين في الدقيقو 24 وفي الدقيقة 29 عن طريق ضربة جزاء، وبنيامين جولر هدف في الدقيقة 71، واللاعب كريستوف ديفيرنر هدف في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، والهدف رقم 9، بينما جاء هدف أوبيرلاند الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 89.

ينافس فريق أوبيرلاند في دوري الدرجة الخامسة الألماني، وودع منافسات كأس ألمانيا من الدور الأول، لم يظهر الفريق في محاولات كثيرة خلال لقاء اليوم، وكان ظهوره ضعيف بـ 5 محاولات فقط لا غير على مرمى نادي نورنبرج الذي قام بـ 38 محاولة للتسجيل.

مواد متعلقة

فولهام يتفوق على إيفرتون في أول مبارياته بالدوري الإنجليزي

سون قائدًا لـ توتنهام بعد رحيل هاري كين.. رسميًا

شوط أول مثير بين الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية