حقق فريق نورنبرج الألماني الفوز على فريق أوبيرلاند بتسعة اهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة لتي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب ستاد ماركو موك أرينا، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات كأس ألمانيا لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

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نورنبرج يفوز 9-1 على أوبيرلاند في كأس ألمانيا

سجل اهداف نورنبرج الألماني كل من كان أوزون لثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 10 و14 و67، وسجل دايتشي هاياشي هدف وحيد في الدقيقة 15، وسجل اللاعب أحميت جورلين هدف في الدقيقة 19.

وسجل اللاعب تايلان دومان هدفين في الدقيقو 24 وفي الدقيقة 29 عن طريق ضربة جزاء، وبنيامين جولر هدف في الدقيقة 71، واللاعب كريستوف ديفيرنر هدف في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، والهدف رقم 9، بينما جاء هدف أوبيرلاند الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 89.

ينافس فريق أوبيرلاند في دوري الدرجة الخامسة الألماني، وودع منافسات كأس ألمانيا من الدور الأول، لم يظهر الفريق في محاولات كثيرة خلال لقاء اليوم، وكان ظهوره ضعيف بـ 5 محاولات فقط لا غير على مرمى نادي نورنبرج الذي قام بـ 38 محاولة للتسجيل.