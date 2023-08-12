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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شجار عنيف بين جمهور سانت إيتيان وروديز في الدوري الفرنسي (فيديو)

جمهور سانت ايتيان
جمهور سانت ايتيان وروديز

رصدت الكاميرات في ملعب ستاد بول ليجنون شجار عنيف بين جمهور سانت إيتيان وروديز قبل اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الثانية.

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شجار عنيف بين جمهور سانت إيتيان وروديز

خسر نادي سانت إيتيان مواجهة الجولة الاولى في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، واليوم كان على موعد مع لقاء نادي روديز في الجولة الثانية، وقبل اللقاء بدقائق رصدت الكاميرات شجار عنيف بين مشجعي الفريقين بعيدًا عن تدخل الأمن الذي كان بعيدًا في تلك اللحظات.