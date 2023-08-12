شجار عنيف بين جمهور سانت إيتيان وروديز في الدوري الفرنسي (فيديو)

رصدت الكاميرات في ملعب ستاد بول ليجنون شجار عنيف بين جمهور سانت إيتيان وروديز قبل اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الثانية.

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شجار عنيف بين جمهور سانت إيتيان وروديز

خسر نادي سانت إيتيان مواجهة الجولة الاولى في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، واليوم كان على موعد مع لقاء نادي روديز في الجولة الثانية، وقبل اللقاء بدقائق رصدت الكاميرات شجار عنيف بين مشجعي الفريقين بعيدًا عن تدخل الأمن الذي كان بعيدًا في تلك اللحظات.