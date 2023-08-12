شوط أول مثير بين الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

انتهى الشوط الأول بين النصر والهلال بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف، في نهائي البطولة العربية للأندية 2023.



بادر الهلال بالخطورة منذ الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول، وسدد نيفيز كرة خطيرة لكن خرجت بجوار القائم في الدقيقة الثالثة.



بعدها مراوغة رائعة من سالم الدوسري ومرور رائع لكنها سددها بسرعة لتخرج بعيدا عن المرمى في الدقيقة الخامسة.

ثم في الدقيقة 13 كرة عرضية من تيليس يخرجها حارس الهلال، لتصل إلى فوفانا الذي يسددها لكنها تصطدم بدفاع الزعيم.



بعدها كرة عرضية من أليكس تيليس تصل إلى مارسيلو بروزوفيتش الذي يسددها ببراعة لكن يتألق العويس ويتصدى لها ليمنع فرصة هدف محقق للزعيم في الدقيقة 18.



الدقيقة 27 تسديدة قوية من عبدالله الخبيري لكن يتعملق العويس ويخرجها بعيدا.



تشكيل الهلال:



في حراسة المرمى: محمد العويس، في الدفاع سعود، خاليدو كوليبالي، الشهراني في الوسط: كنو، نيفيز، سافتيش ، في الهجوم: ميشايل، سالم الدوسري، مالكوم



تشكيل النصر:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: أليكس تيليس ، عبدالإلة العمري ، علي لاجامي ، سلطان الغنام.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري ، مارسيل بروزوفيتش ، سيكو فوفانا.

في خط الهجوم: ساديو ماني ، كريستيانو رونالدو ، أندرسون تاليسكا.

