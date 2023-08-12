ختام فاعليات الدورة الرياضية لخماسي القدم بمراكز شباب أبو تشت

اختتمت اليوم السبت، فاعليات نهائى الدورة الرياضية لخماسي كرة للقدم والمقامة بمركز شباب النجمه والحرمان التابع لإدارة شباب أبوتشت بمحافظة قنا، وذلك ضمن خطه النشاط العام بالمركز خلال الفتره الاولي للنشاط الرياضي.

من جهته أكد مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا علي اهمية ممارسة الرياضة.

وأوضح محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب علي الاهتمام بالشباب وخلق جيل قوي من خلال ممارسة الرياضة، واشار انور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي الاهتمام بمشروعات كافة الانشطة.

وفي ذات السياق أكد رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالاداره علي تنميه مهاراتهم واكتشاف المواهب، واوضح سيد دردير رئيس مجلس الادارة على الاهتمام بكافة الانشطة وان المركز بيشارك في جميع المسابقات.

وذكرت غاده ابوالوفا مديرة مركز شباب النجمه والحرمان، علي ان هذا المشروع يأتى ضمن خطه النشاط العام بالمركز خلال الفتره الأولى، وتم عمل جدول للمسابقة وتقسيم الشباب الي مجموعتين وكانت الدورة علي مدار ثلاثة أيام، وتم توزيع الهدايا بحضور سيد دردير رئيس مجلس الادارة، و ابراهيم مشرف النشاط بالمركز علي الفائزين بالمركز الاول وهي عبارة عن فا نلة رياضية وميداليات وفانلة علي الفائز بالمركز الثاني، وسط جمع غفير من اعضائ النادي وكانت دورة ناجحة واشاد بها الجميع.

يأتي ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، وحمادة عرفة وكيل المديرية للشباب، وأنور صدقي ابو عايد مدير عام إدارة شباب أبوتشت، و رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالاداره والاستاذ سيد دردير قليعي رئيس مجلس الادارة، وغادة ابوالوفا مديرة مركز شباب النجمه والحمران.