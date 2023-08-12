سون قائدًا لـ توتنهام بعد رحيل هاري كين.. رسميًا

كشف توتنهام عن اختيار الدولي الكوري الجنوبي سون هيونج مين، بعدما رحل المهاجم الإنجليزي هاري كين عن صفوف الفريق، لينتقل لصفوف بايرن ميونخ الألماني.

وكان بايرن ميونخ الألماني قد أعلن عن ضم هاري كين بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد التوصل لاتفاق مع توتنهام بشأن ضم قائد الفريق الإنجليزي.

وأصر هاري كين على الرحيل عن السبيرز بسبب عدم الحصول على بطولات خلال تواجده داخل النادي الإنجليزي طيلة المواسم الماضية.

الجدير بالذكرأن توتنهام لم يستطع التواجد في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي 2022-2023، حيثجاء في المركزالثامن بترتيب المسابقة برصيد 60 نقطة.